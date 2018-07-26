UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gruplara kalmak isteyen ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ganalı yıldız futbolcu Andre Ayew ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi Swansea City’den 1 yıllığına kiralanan başarılı forvet, sarı-lacivertlilerin transfer ettiği 131. yabancı futbolcu oldu. Bugüne kadar 39 farklı ülkeden 130 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Kanarya, Ayew transferiyle bu sayıyı 131’ye çıkardı.

DÖRDÜNCÜ GANALI

Ayew transferiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yaptığı bu transferle birlikte dördüncü kez Ganalı bir futbolcuyu kadrosuna dahil etmiş oldu. Sarı-lacivertliler 1999-2000 sezonunda Gaziantepspor'dan Yav Preko ve Samuel Johnson'u, 2004-2005 sezonunda da Juventus'tan Stephen Appiah'ı kadrosuna katmıştı.

EN ÇOK YABANCI BREZİLYA'DAN

Bugüne kadar kadrosuna pek çok yabancı futbolcu transfer eden Fenerbahçe 39 farklı ülkeden futbolcu transferi yaptı. Listede ilk sırada 21 futbolcuyla Brezilyalılar yer alıyor. Sambacılar, sarı-lacivertli formayla tam 367 gole imza attı. Brezilya'nın ardından ikinci sırada 18 futbolcuyla birlikte eski adıyla Yugoslavya yer alıyor.

VALBUENA'YLA 4 YIL SONRA BİR ARAYA GELECEK

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena ile kadrosuna dahil edeceği Ayew, 4 yıl sonra tekrar aynı takımda buluşacak.

Valbuena ile Ayew, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Marsilya'da 5 sezon birlikte forma giydi.İki futbolcu birlikte Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı ikişer defa kazandı.Son olarak 2013-2014 sezonunda Marsilya'da birlikte forma giyen Valbuena ile Ayew, 4 yıl sonra tekrar aynı forma altında ter dökecek.

2 YILDA 46 MİLYON AVRO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

Ayew, Fenerbahçe'den önceki son iki transferinde gittiği takımlara yaklaşık 46 milyon avro bonservis bedeli ödetti.

Profesyonelliğe 2007 yılında Marsilya'da adım atan Ayew, 2015 yılında Premier Lig'e gitti. Swansea formasıyla etkili bir performans sergilediği 2015-2016 sezonunda Ayew, 12 gol attı. Premier Lig'de o sezonun en golcü 12 isminden biri olan Ganalı futbolcu, 24 milyon avroya Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a transfer oldu.

West Ham United'da 1,5 sezon forma giyip 12 gol atan Ayew, bu yılın Ocak ayında yaklaşık 22 milyon avro bonservis bedeliyle eski takımı Swansea'ya döndü.

GOMİS VE GÖKHAN TÖRE'NİN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Ayew, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Beşiktaşlı Gökhan Töre'yle bir süre aynı formayı terletti. Gomis'le 2015-2016 sezonunda Swansea forması giyen Ayew, Fransız futbolcunun attığı 6 golün 2'sinde gol pasını veren isim oldu.

Ganalı futbolcu, 2016-2017 sezonunda ise Gökhan Töre'yle West Ham United'da takım arkadaşlığı yaptı. Gana Milli Takımı'yla da 2010 ve 2014 FIFA Dünya Kupalarında boy gösteren Ayew, milli formayı 76 kez terletip 14 gol kaydetti.

FUTBOLCULUK AİLE MESLEĞİ

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Ayew'in futbolculuk kültürü ailesinden geliyor.

Andre Ayew'in amcası Kwame Ayew'in yolu da Türkiye'den geçti. Amca Ayew, 2000-2001'de Yozgatspor'da, 2001-2002'de ise Kocaelispor'da forma giydi. Kwame Ayew, Türkiye'de iki sezonda 23 gole imza attı. Baba Abedi Ayew ise kariyerinin büyük bir bölümünü Fransa Birinci Futbol Ligi'nde geçirdi ve bir dönem Marsilya, Lille, Olympique Lyon, Torino gibi önemli takımların formasını terletti.

Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew ise Premier Lig'de forma giyiyor. Jordan Ayew de ağabeyi gibi Marsilya'da başladığı profesyonel hayatını Swansea'da sürdürüyor. Andre Ayew'in ağabeyi Ibrahim Ayew ise kardeşleri gibi önemli bir kariyere sahip değil. Ağabey Ayew, kariyerini Cebelitarık ekibi Europa'da sürdürüyor.

FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

Ayew, Marsilya forması giyerken Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 2-2 sona eren maçta 90. dakikada takımı adına beraberlik golünü kaydetmişti. O maçta Marsilya'nın diğer golünü ise Valbuena atmıştı.

Ayew, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda da Eskişehirspor'u 3-0 yendikleri maçta fileleri 2 kez havalandırmıştı.

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