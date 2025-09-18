Habertürk
        Andre Onana:Fenerbahçe maçı bizi birbirimize kenetledi - Trabzonspor Haberleri

        Andre Onana:Fenerbahçe maçı bizi birbirimize kenetledi

        Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, bordo-mavili takıma kısa sürede uyum sağladığını belirterek, Fenerbahçe maçının kendilerini daha da kenetlediğini söyledi.

        Giriş: 18.09.2025 - 17:11 Güncelleme: 18.09.2025 - 17:11
        "F.Bahçe maçı bizi birbirimize kenetledi"
        Trabzonspor'un yeni transferi Kamerunlu kaleci Andre Onana, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıktıklarını belirten Onana, "Çok önemli bir maçtı, kazanmak için sahadaydık ama bazı sebeplerden dolayı başaramadık. Geldiğim ilk günden beri burada kendimi iyi hissediyorum.

        Uzun yıllardır buradaymışım gibi hissettiğim için takıma yardımcı olmak istedim. Ancak galibiyet gelmedi. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Biz kendimize odaklanmaya çalışıyoruz. Bazen elinizde olmayan şeyler var, hakem kararları da bunlardan. Benim ne sevdiğim değil, takımın ne istediği önemli. Kendimi modern bir oyuncu olarak görüyorum. Takımın ihtiyacı neyse ona adapte olmaya çalışıyorum" dedi.

        "YARIŞMACI VE MÜCADELEYİ SEVEN BİR TAKIMIZ"

        Takım arkadaşlarına teşekkür eden Onana, "Onların sayesinde buraya adapte olmam kolay oldu. Sanki uzun yıllardır yanlarındaymışım gibi hissediyorum.

        Yarışmacı ve mücadeleyi seven bir takımız. Fenerbahçe maçının büyük bölümünü 10 kişi oynadık. Böyle durumlarda mücadele etmek gerekir, biz de bunu yaptık. Belki mağlup olduk ama bu maç bizi birbirimize daha çok bağlayan, birleştiren bir karşılaşma oldu" diye konuştu.

        Genç kaleciler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Onana, "Yetenekli ve geleceği olan kaleciler var. Ben oynadığım her takımda şunu söyledim; başarılı olmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Şans size gelecek, önemli olan o trene doğru zamanda binmektir" ifadelerini kullandı.

        "İYİ BİR SEZON GEÇİRMEK VE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

        Eski takımı Manchester United'a da değinen tecrübeli kaleci, "Biz bireysel bir spor yapmıyoruz. Kazandığınızda da kaybettiğinizde de bunu birlikte yaşıyorsunuz. Galibiyetlerde bazı detayları görmeyebilirsiniz, kayıplarda ise o detaylar öne çıkar.

        Manchester taraftarını çok seviyorum, onlarla iyi ilişkilerim oldu. Onlara başarılar diliyorum. Burada mücadele edeceğiz, bazen kaybedeceğiz, bazen kazanacağız. İyi bir sezon geçirmek ve başarılı olmak istiyorum" dedi.

        Teknik Direktör Fatih Tekke hakkında da konuşan Onana, "Taktik üzerine çok iyi duran, futbol hakkında net fikirleri olan bir isim. Kısa bir süredir birlikte çalışıyoruz ama futbolu düşünen bir hoca" ifadelerini kullandı.

        "SAHADA OLDUĞUMUZDA GALİP GELMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

        Uzun süredir dostu olan Rigobert Song'un Trabzonspor hakkında kendisine olumlu şeyler söylediğini belirten Onana, "Şehri çok fazla tanımadım ama 3-4 yıl önceki şampiyonluk kutlamalarını izledim. Sahada olduğumuzda galip gelmek için mücadele edeceğiz. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Taraftarlarımızla birlikte bu mücadeleyi vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

