Angelina Jolie: Umarım hayatım film olmaz

Angelina Jolie, 'Maria' filminde opera sanatçısı Maria Callas'a hayat veriyor.

1977 yılında hayatını kaybeden sanatçıyı canlandıran Jolie, "Gelecekte hayatınızı konu alan bir filmin çekilmesini ister misiniz?" sorusu soruldu.

"Bu en çılgın soru ödülünü alır" diyen Angelina Jolie, "Kamuoyunda tanınan birini canlandırdığınızda, bir başkasının hayatınızı yorumlamasından veya hayatınızı anladığını düşünmesinden nefret edebilirsiniz, bu yüzden bu filmde oldukça düşünceli olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.