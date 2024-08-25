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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh'dan dans gösterisi - Magazin haberleri

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh'dan dans gösterisi

        Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisinin 18 yaşındaki kızları Shiloh, dans yeteneğini, aldığı eğitimle geliştiriyor. Kendine bu alanda bir kariyer planlayan Shiloh'ya eğitmeninden övgü yağdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 17:41 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:41
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        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 18 yaşındaki kızları Shiloh'nın dans konusunda yeteneği var.

        Cumartesi günü koreograf Kolanie Marks, öğrencisinin dans ettiği bir Instagram videosunu paylaştı.

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        Alt yazısında, Shiloh'yı övdü ve onun artan güvenine hayran kaldı. Marks, "Böyle devam et Shiloh, seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.

        Shiloh'nın koreografı ayrıca; "Çok iyiye gidiyor. Eğitime sadık kaldığı için mutluyum" yorumunu yaptı.

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        Shiloh'nın kendisini hocasının dans tarzını anlamaya adadığını söyleyen Marks, Jolie-Pitt ikilisinin kızının, ünlü ailesinden bahsetmediğini ima ederek odaklandıkları tek şeyin dans olduğunu belirtti.

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        Marks, "O anda onun kim olduğunu tamamen unuttum, çünkü antrenman yaparken odaklandığımız şey bu değil. Onu, gösterdiği sıkı çalışma ve adanmışlıktan dolayı övmek istedim" ifadesini kullandı.

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        Bu haftanın başında Shiloh'nın babasının soyadını mahkeme kararıyla resmi olarak kaldırdığı öğrenilmişti. Shiloh, artık Shiloh Nouvel Jolie-Pitt yerine Shiloh Nouvel Jolie adını taşıyor.

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        Angelina Jolie ile Brad Pitt çiftinin ayrılık aşamasında çocukların da babalarından uzaklaştığı biliniyor.

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        Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin altı çocuğundan ikisi, Vivienne ve Zahara da artık babalarının soyadını taşımıyor. Ancak onların bu değişikliği resmi olarak yapıp yapmadığı bilinmiyor.

        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #shiloh
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