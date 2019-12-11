Mucize 2 Aşk kaç ne kadar izlendi?

Hollywood'un ünlü ismi Angelina Jolie, izlemeye gittiği 'Dear Evan Hansen' adlı müzikal bittikten sonra, ekibe sürpriz yaparak sahne arkasına geçti. Ekipte yer alan Alex Thomas Smith, Jolie'yi gördüğüne çok sevindiğini dile getirdi. Smith, oyuncunun büyük bir hayranı olduğunu söyleyerek büyük bir sürpriz yaptı.

HAYRANIN SÜRPRİZİ ŞAŞIRTTI

Genç hayran, Oscar'lı oyuncuya, yüzünü koluna dövme yaptırdığını gösterdi. Alex Thomas Smith'in kolunda kendi yüzünü gören Jolie, neşelenerek hayranına unutmayacağı bir söz verdi.

Smith, Hollywood yıldızı ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak şu sözleri ekledi:

Ona dövmemi gösterdim ve bayıldı. Beni yanağımdan öptü ve 'Evan' gösterimi izlemek için geri geleceğini söyledi. Buradan asla ayrılmayacağım.