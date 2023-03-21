Tetik, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Neler yapıyorsunuz?" sorusu karşısında oyunculuğu bıraktığını açıklayarak, "Hiç bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim." sözlerine yer verdi.