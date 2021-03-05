Ünlü oyuncu Anıl Tetik de acı haberler sonrasında büyük üzüntü yaşadı. Tetik, şehit komutan Osman Erbaş ile birlikte olduğu fotoğrafları yayınladı.



Oyuncu, paylaştığı karelere, "Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını Cennet eylesin. Çok üzgünüm. Çok ama çok iyi bir insandın" notunu düştü.