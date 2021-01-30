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HaberlerGündemSon dakika: Sosyal medya yıkılmıştı! Hira'ya Anıtkabir daveti!
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Bakan Akar'dan Hira'ya Anıtkabir daveti!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, babası Mehmet Şerif Karahan'a, eksi 20 derecede 10 günlük bir çalışma ile Anıtkabir'in maketini yaptıran ve Anıtkabir'i görmek isteyen Hira ile ailesi, Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar tarafından, Başkent'e davet edildi

Son dakika: Sosyal medya yıkılmıştı! Hira'ya Anıtkabir daveti!
Bakan Akar'dan Hira'ya Anıtkabir daveti!
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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kızı Hira'nın görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapan Mehmet Şerif Karahan ve ailesini Ankara'ya davet etti.

ASKERLER HİRA VE AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

AA'da yer alan habere göre Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerler, Yeni Mahalle'de yaşayan Karahan ailesini ziyaret etti.

BAKAN AKAR'IN DAVETİ AİLEYE İLETİLDİ

Aile bireyleriyle bir araya gelerek Bakan Akar'ın davetini ve selamını ileten komutanlar, baba Karahan'ın yaptığı çalışma karşısında duygulandıklarını dile getirdi.

HİRA'DAN KOMUTANLARA "ATATÜRK ŞİİRİ"

Kardan yapılan Anıtkabir ve Aslanlı Yol maketini inceleyen komutanlar, 9 yaşındaki Hira ve kardeşiyle yakından ilgilendi, onlara oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti. Minik Hira da komutanlara "Atatürk" konulu şiir okudu.

KARDAN ANITKABİR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Baba Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardan Anıtkabir maketinin yoğun ilgi gördüğünü ve bazı komutanların bu nedenle kendilerine ziyarette bulunduğunu söyledi.

"KIZIMLA ANKARA'YA GİDECEĞİZ"

Komutanların kendisini tebrik ettiğini anlatan Karahan, "Anıtkabir'i gidip görmemiz için davet aldık. Çok mutlu olduk. Komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız adına evimize geldi, çayımızı içti. Bu maketi 10 günde yaptım. Kızım Hira, Anıtkabir'i görmeyi çok istiyordu. Ben de bunu kızım için yaptım. Kızımla Ankara'ya gidecek olmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

KOMUTANLARI GÖRÜNCE HEYECANLANDI

Hira Karahan ise komutanları gördüğünde heyecanlandığını dile getirerek, "Sayın Bakanımız bizi Ankara'ya davet etti. Bunun için de çok mutlu oldum. Bakanımıza ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, haberin çıkmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Hira ve ailesini Anıtkabir'i görmek üzere Ankara'ya davet etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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