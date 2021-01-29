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"Baba bana Anıtkabir yap!"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan (32),Mustafa Kemal Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki kızı Hira için kardan Anıtkabir yaptı. Baba Karahan, kızının tek isteğinin Anıtkabir'i görmek olduğunu, onun bu isteğini 10 günlük uğraşlar sonucu eksi 20 derece soğukta kardan Anıtkabir yaparak gerçekleştirdiğini anlattı

ATATÜRK SEVGİSİ! Son dakika...
"Baba bana Anıtkabir yap!"
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DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Şerif Karahan (32),Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir'i gezmek isteyen kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde kardan Anıtkabir yaptı.

EKSİ 20 DERECEDE 10 GÜN EMEK VERDİ

10 gün boyunca hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta kardan Anıtkabir yapan baba Karahan, biriken karlardan aslan ve aslanlı yol da ortaya çıkardı.

"ATAMIN YERİNİ GÖRMEK İSTİYORUM"

DHA'da yer alan habere göre inşaat işçisi olan baba Karahan, "Kızımın kuzeni bundan önce Anıtkabir'e gitmişti. Telefonla kızımla konuştu. Kızım da ondan bol bol Anıtkabir resimlerini çekmesini istedi.

Ankara'dan dönünce kızım Hira ile görüştü. Anıtkabir resimlerini gören kızım çok heyecanlandı. 'Keşke ben de gidebilsem, Atamın yerini görmek istiyorum' demişti.

"KARDAN HELİKOPTER YAPIYORSUN, ANITKABİR DE YAP' DEDİ"

Kızım da bana baba sen bize kardan helikopter, uçak ve daha değişik bir sürü figürler yaptın. Bana bu sefer de Anıtkabir yap, dedi. Ben de iş olmadığı için evimin bahçesinde biriken karlardan kızım Hira için aslanlı yol ve Anıtkabir yaptım. Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi ve imkansızlıklar nedeniyle kızımı Anıtkabir´e götüremedim" dedi.

"TEK HAYALİM ANITKABİR'İ GÖRMEK"

Anıtkabir'i görmeyi çok istediğini anlatan 3'üncü sınıf öğrencisi Hira Karahan ise, "Kuzenim başarılı olduğu için okul onu Anıtkabir´e gezmeye götürmüştü. Ben de benim için resim çekmesini istemiştim. Ben de resimleri görünce çok sevindim. Tek hayalim Anıtkabir'i görmek.

Ancak maddi imkansızlık ve pandemi nedeniyle babam beni götüremiyor. Babam bu isteğimin ardından kardan aslanlı yol ve Anıtkabir'i yaparak bana büyük bir sürpriz yaptı. Çok mutluyum bu soğuğa rağmen babam bu istediğimi gecesini gündüzünü katarak beni mutlu etti" diye konuştu.

ATATÜRK İÇİN ŞİİR YAZIP OKUDU

Buzdan yapılan tabletle de Atatürk için şiir yazıp okuyan Hira Karahan, bir gün mutlaka Anıtkabir'e gideceğini söyledi.

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