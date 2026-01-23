Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara 21. İdare Mahkemesi Deniz Demirtaş’ın TSK’dan ihraç kararını iptal etti

        Ankara 21. İdare Mahkemesi Deniz Demirtaş’ın TSK’dan ihraç kararını iptal etti

        30 Ağustos 2024 töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attığı gerekçesiyle ihraç edilen beş teğmenden Deniz Demirtaş'ın TSK'dan atılmasına ilişkin idari işlem, Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunmayarak iptal edildi. Karar istinaf yoluna açık

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.01.2026 - 18:19 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teğmen Demirtaş'a ihraç iptali
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin verdiği karara göre 30 Ağustos 2024 tarihinde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Deniz Demirtaş'ın ihraç kararı iptal edildi.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 21 Ocak 2026 (Bayrak Provokasyonuna TBMM'den Tepki)

        Kartalkaya'da acının yıl dönümü. Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü. MSB Provokasyona tahkikat başlattı. Bayrak provokasyonuna tepki. Şam ile SDG Haseke'de anlaştı. AB'den Trump'a yanıt. Trump'ın noel mektubuna yanıt. Zelenski'nin Davos ziyaretine askı. Türk deniz kuvvetine NATO görevi. İspanya'da...
        #Deniz Demirtaş
        #TSK ihraç
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası