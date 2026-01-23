Ankara 21. İdare Mahkemesi Deniz Demirtaş’ın TSK’dan ihraç kararını iptal etti
30 Ağustos 2024 töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attığı gerekçesiyle ihraç edilen beş teğmenden Deniz Demirtaş'ın TSK'dan atılmasına ilişkin idari işlem, Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunmayarak iptal edildi. Karar istinaf yoluna açık
Giriş: 23.01.2026 - 18:19 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:19
Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin verdiği karara göre 30 Ağustos 2024 tarihinde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Deniz Demirtaş'ın ihraç kararı iptal edildi.
Ayrıntılar gelecek...
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ