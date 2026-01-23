Ankara 21. İdare Mahkemesi Deniz Demirtaş’ın TSK’dan ihraç kararını iptal etti

Gün Başlıyor - 21 Ocak 2026 (Bayrak Provokasyonuna TBMM'den Tepki)

Kartalkaya'da acının yıl dönümü. Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü. MSB Provokasyona tahkikat başlattı. Bayrak provokasyonuna tepki. Şam ile SDG Haseke'de anlaştı. AB'den Trump'a yanıt. Trump'ın noel mektubuna yanıt. Zelenski'nin Davos ziyaretine askı. Türk deniz kuvvetine NATO görevi. İspanya'da 3 günlük ulusal yas. Katar'a hava savunma sistemi ihracatı. Bayrak provokasyonuna TBMM'den tepki. Bungalov faciasında yeni iddianame. Perşembe-Cuma kuvvetli yağmura dikkat. Bayrampaşa Belediyesine operasyon. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.