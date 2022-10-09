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Habertürk'ten Bedri Can Özbey'in haberine göre Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde kurulan 54 sandıkta avukatlar yeni baro başkanlarını belirlemek için oy kullandı. 9’da başlayan oy verme işlemi 17’de sona erdi, sayıma geçildi. Seçimde; 11 bin 350 kişi oy kullandı. Oyların; 10 bin 445’i geçerli sayılırken, 905 oy ise geçersiz sayıldı.

KÖROĞLU FARKLI KAZANDI

Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Mustafa Köroğlu, rakiplerine ciddi fark atarak; Ankara Barosu’nun yeni başkanı seçildi. Seçimde; Köroğlu 7 bin 416 oy alırken; rakipleri Gönenç bin 804 oyda, Hocaoğulları ise bin 489 oyda kaldı.



Av. MUSTAFA KÖROĞLU KİMDİR?



18 Kasım 1978 tarihinde Ordu’da doğdu. Ordu Atatürk İlkokulu’nu 1988 yılında, Ordu Anadolu Lisesi’ni 1996 yılında bitirdi. 1997 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. 2001 yılında Ankara Barosu’nda Avukatlık Stajına başladı. Avukatlık stajını Av. Semih Güner’in yanında tamamladıktan sonra 2002 yılında Ankara Barosuna kaydoldu. Avukatlık Stajı dahil olmak üzere 14 yıl süre ile Av. Semih Güner ile beraber çalıştı. Bu süreç içerisinde özellikle Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku ve İdare Hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlık, dava ve icra takiplerinin görülmesinde, sözleşmelerin hazırlanmasında, danışmanlık ve avukatlık faaliyetlerinin yerine getirilmesinde görev yaptı. Enerji sektöründen müvekkillere danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sağladı. Aynı zamanda personel vakıfları olarak da bilinen “Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları’’ konusunda ciddi bir mesleki birikim ve deneyime sahip olup; T. Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfının 2003 yılında başlayıp, halen devam eden tasfiye sürecinde dava takibi ve danışmanlık olmak üzere hukuki hizmet sundu. Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışan personel için kurulan Turizm Dayanışma Vakfı (TUDAV)’nın hukuk müşavirliği görevini sürdürdü. Ayrıca Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Vakfı’na Hukuk Müşaviri/ Avukat olarak hizmet sundu. 2002 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü mesleki faaliyetini, Temmuz 2016 tarihinden itibaren kurmuş olduğu “Köroğlu Avukatlık Bürosu”nda devam ettiriyor. Köroğlu mesleki konularda bir birçok panel ve organizasyonda konuşmacı olarak yer alırken, birçok baroda da eğitim faaliyetlerine katıldı.



BARO’DA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

2002-2004 yılları arasında Ankara Barosu Meslek İçi Eğitim Kurulu yazmanlığı görevlerinde bulundu ve mesleki atölye ve panel çalışmaları düzenlenmesinde görev aldı. 2004 yılında Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “Enerji Hukuku” sertifika programına katılarak başarı ile tamamladı. 2004-2006 yılları arasında Ankara Barosu Sinema Kulübü ve Ankara Barosu Dergisi Yayın Kurulunda Üye olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında Ankara Barosu Staj Kurulunda danışman avukat ve eğitmen olarak görev yapmış ve sırası ile yazman üye, Başkan Yardımcısı ve son olarak Kurul Başkanlığı görevlerinde bulunarak, kesintisiz olarak 6 yıl süre ile görev yaptı. 2014-2016 yıllarında Ankara Barosu TBB Delegesi olarak görev yaptı.



ANKARA 2 NOLU BARO DA BAŞKANINI SEÇTİ

Çoklu baro yasasının ardından kurulan Ankara 2 Nolu Baro’da da yeni başkan için seçime gidildi. Mevcut Başkan Eyüphan Korkmaz’ın yeniden aday olmadığı seçimlere tek aday ile gidildi. Avukat Sabri Hafif Ankara 2 Nolu Baro’nun yeni başkanı oldu.

SABRİ HAFİF KİMDİR?

1999 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu, 2001 yılından beri Ankara'da avukatlık yapıyor. Aile ve sözleşmeler hukuku alanında çalışmaları olan Sabri Hafif, Selçuk Üniversitesinde özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Özel hukuk tecrübesinden dolayı tahkim dosyalarında hakem olarak da görev yapan Hafif, birçok şirket, kooperatif, dernek, vakıf ve özel kişilere danışmanlık hizmeti veriyor. Hafif aynı zamanda Arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözümleri alanında çalışmalar yapıyor. Adalet Bakanlığı’nın Arabuluculuk Eğitici kadrosunda bulunan Hafif, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Arabuluculuk Eğitimlerinde eğitici olarak görev yapıyor. Sabri Hafif mesleki ve sosyal birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarında aktif olarak bulunmakla beraber halen Adalet Gönüllüleri Derneği'nde Başkan; Arabulucular Derneği ve Sivil Savunma Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışıyor. Hafif evli ve dört çocuk babası.