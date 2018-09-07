Ankara cuma namazı vaktinin girmesiyle birlikte, Başkent'te cuma namazı için cami ve mescitlere giden vatandaşlar hep birlikte saf tutup Cuma namazlarını eda edecekler. Ankara il genelindeki cami ve mescitlerde Cuma namazı için hazırlıklar son erdi. Öte yandan Ankara Cuma namazı saati ve haftalık namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte Ankara Cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara Cuma namazı saati, 7 Eylül namaz saatleri ve haftalık namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi. İşte Diyanet tarafından ilan edilen namaz saatleri...

Ankara Cuma namazı saati: 12:53

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Eylül 2018 Cuma 04:48 06:15 12:53 16:28 19:19 20:40 08 Eylül 2018 Cumartesi 04:49 06:16 12:52 16:27 19:17 20:38 09 Eylül 2018 Pazar 04:50 06:17 12:52 16:26 19:16 20:36 10 Eylül 2018 Pazartesi 04:51 06:17 12:52 16:25 19:14 20:34 11 Eylül 2018 Salı 04:53 06:18 12:51 16:24 19:12 20:33 12 Eylül 2018 Çarşamba 04:54 06:19 12:51 16:23 19:11 20:31 13 Eylül 2018 Perşembe 04:55 06:20 12:51 16:22 19:09 20:29



CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazına gidecek vatandaşlar, Cuma namazının nasıl kılınacağını araştırıyor. İşte Cuma namazının kılınışı...

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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