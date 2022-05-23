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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da ahşap ev alevlere teslim oldu
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Ankara'da ahşap evde korkutan yangın

Ankara'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'da ahşap ev alevlere teslim oldu
Ankara'da ahşap ev alevlere teslim oldu
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DHA

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Sarıcan'a ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürece büyüdü.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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