Ankara'da bazı duraklar kapatılacak

EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 18.00 itibarıyla ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.

ODTÜ önündeki duraklar ise saat 18.00'den itibaren kullanıma kapatıldı, ODTÜ kampüsünde de otobüs ring seferi hizmetleri durduruldu.

Söğütözü metro durağı ise saat 19.00 itibarıyla yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak.

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