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        Ankara'da bazı duraklar kapatılacak

        EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:34 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:34
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        Ankara'da bazı duraklar kapatılacak
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        EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 18.00 itibarıyla ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.

        ODTÜ önündeki duraklar ise saat 18.00'den itibaren kullanıma kapatıldı, ODTÜ kampüsünde de otobüs ring seferi hizmetleri durduruldu.

        Söğütözü metro durağı ise saat 19.00 itibarıyla yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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