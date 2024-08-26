Ankara'da iki ayrı silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 gün önce komşular arasında çıkan tartışmanın bugün silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mecnun Ekinci, 4 kişiyi tabancayla vurdu. DHA'nın haberine göre; olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 3 gün önce tartışma yaşanan komşular arasında, bu gece saatlerinde kavga çıktı. Mecnun Ekinci, komşuları Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e tabancayla ateş edip kaçtı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI; ŞÜPHELİ KAÇTI Fotoğraf: DHA Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Şengül Zurnacı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AKRABALARIN KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI Fotoğraf: İHA Ankara'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde akrabalar arasında yer tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yenimahalle Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki grup arasında yer tartışması çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken F.K, üzerinde bulunan tabancayla karşı gruba ateş etti. DHA'nın haberine göre; kurşunların isabet ettiği Ömer K, Gürkan K, Fevzi Miraç K. ve Ali B. yaralanırken, F.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.