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Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 23 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Başkent'te kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; ekipler, 18-24 Temmuz'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 760 bin boş (filtreli sigara kağıdı) ve 557 bin dolu makaron, 4 bin 481 sahte bandrol, 1000 paket kaçak sigara, 795 kilogram nargile tütünü, 615 elektronik/muhtelif eşya, 270 litre sahte alkollü içki, iki sigara sarma makinesi, bir kompresör ve bir gümrük kaçağı otomobil ele geçirdi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.