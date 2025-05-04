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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da komşusu olan genç kadını öldüren zanlı intihar etti | Son dakika haberleri

        Ankara'da komşusu olan genç kadını öldüren zanlı intihar etti

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde yan komşusu olan 21 yaşındaki Hatice Çınar'ı tabancayla başından vurarak öldüren 50 yaşındaki Murat Açıkgöz, aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 06:05 Güncelleme: 04.05.2025 - 06:05
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        Komşusu olan genç kadını öldüren zanlı intihar etti
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        Olay, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şehit Mustafa Aslan Caddesi Naim Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Açıkgöz ve komşusu Hatice Çınar'ın işe gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce binada yapılan incelemede Murat Açıkgöz’ün, 2 Mayıs akşamı komşusu Hatice Çınar’ın evine girdiği, genç kadını başından vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdiği belirlendi.

        DHA'nın haberine göre; her iki kişinin de yalnız yaşadığı öğrenilirken, silah sesini duyan olmaması nedeniyle olay, ertesi gün fark edildi.

        Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılıp, ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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