Ankara'nın Altındağ ilçesinde dört katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Altındağ Caddesi'nde Sultan Dağıstanlı'ya ait evde, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü. Diğer odalara da sıçrayan yangın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Bu sırada evde bulunan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.