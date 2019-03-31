Kaza, gece saatlerinde Metin Akkuş Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Caddesi üzerinden, Dikmen Caddesi istikametine giden Mustafa Kaplan idaresindeki otomobil ile Yusuf Karagüllü idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yere düşen motosikletin sürücüsü Karagüllü ve motosikletteki Can Türkmen (17) ile otomobil sürücüsü Mustafa Kaplan yaralandı. DHA'nın haberine göre; kazada, motor ve otomobilde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Karagüllü'nün ehliyetinin olmadığını tespit eden polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.