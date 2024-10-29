Ankara'da oturduğu evi yakmaya çalıştı: 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Turkuaz Mahallesi'nde bulunan, 10 katlı binanın 5'inci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre aile arasında yaşanan tartışma sırasında bir kişi tarafından bilinçli olarak çıkarıldı.

Daireden binaya yayılan dumanı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, doğalgaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Binada oturan vatandaşlar, binadan çıkmak isterken koridora sıçrayan alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, tedbir amaçlı binanın elektrik ve doğalgazı ekipler tarafından kesildi.