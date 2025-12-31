Habertürk
        Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

        Ankara'nın Sincan ilçesinde süren su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, damacana ve bidonlarla kaynak suyu çeşmelerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Haber verilmediğini söyleyen yurttaşlar, iki gündür devam eden kesintilerin bir an önce giderilmesini istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 19:48 Güncelleme: 31.12.2025 - 19:48
        Sincan'da su çilesi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Sincan ilçesinde su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor.

        Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen Sincan'daki vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

        Ellerinde damacana ve bidonlarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlardan Aslan İpek, suların dün geceden bu yana kesik olduğunu belirterek, "Haber vermiyorlar, karda kışta perişan oluyoruz. İnsani ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Çok mağduruz, suların bir an önce gelmesini istiyoruz." dedi.

        Su alabilmek için uzun süre sırada beklediğini anlatan İpek, çoğu vatandaşın sıradan dolayı başka çeşmelere gittiğini söyledi.

        Çoşkun Kıyak da suların iki gündür kesik olduğunu ifade ederek, "Sabah işe gideceğiz, çocuklar okula gidecek, sular kesik. Sözde erken çıktık ama 3 saattir su sırası bekliyoruz. Sincan'da su sıkıntısı bayağıdır var. Bugün tenha ama buranın doluluğu bitmiyor. İnsanların izinli olduğu günler gelseniz, hep dolu." dedi.

        #Sincan su kesintisi
        #haberler
