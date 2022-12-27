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DHA

Ankara'da toptancı halinde bir kişiye sopalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Gazi Mahallesi'ndeki toptancı halinde meydana geldi. Halde çalışan baba ve oğlu park halindeki TIR'dan mal indiren bir kişiye bilinmeyen bir nedenle ellerindeki sopalarla saldırdı. Saldırı sonrası yere yığılan kişiye vurmaya devam ederken baba ve oğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırdı.

Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, saldırganlar polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.