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        Ankara'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 03:03 Güncelleme: 28.08.2023 - 03:03
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        Ankara'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu.

        Araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

        Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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