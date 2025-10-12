Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik iş birliği toplantısı
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ; Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Seleme ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklara göre Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile Ankara'da görüştü.
Toplantıda Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmeler ele alındı.