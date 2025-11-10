Ankara'da kan donduran olay, 30 Ekim tarihinde Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Altıntaş Sokak’taki bir evde meydana geldi.

EVİNE GİRİP PARA İSTEDİLER

Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan Erol Çetin’in (79) evine giren 3 kişi para istedi. Çetin’in parası olmadığını söylemesi üzerine şüpheliler, yaşlı adamı ‘başından’ darp etti.

ŞÜPHELİLER SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İHA'daki habere göre polis ekiplerince yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerin M.Ç. (15), E.D. (18) ve R.A. (24) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde suçu kabul etti. Yaşları küçük olan 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne, R.A. ise Gasp Büro Amirliğine teslim edildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ HASTANEDE ÖLDÜ

Mahkemeye sevk edilen R.A., ‘gasp’ suçundan tutuklandı. Beyin kanaması şüphesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erol Çetin ise dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"EROL DEDEYİ DARP ETTİLER"

Çetin’i mahalleli olarak çok sevdiklerini ifade eden Serdar Altundağ, "Yardıma muhtaç bir insandı, kimsesi yoktu. Emekli maaşıyla geçiniyordu, bekar evi vardı. Sosyal yardımlarla da geçiniyordu. Elimizden geldiği kadar yardım ediyorduk. Mesela ekmeği, suyu karşılıyorduk. Ama ücretini veriyordu, öyle bağış olarak kabul etmiyordu. Biz gece vakti yattığımız için ancak sabahleyin öğrenebildik. Polisleri olay yerinde görünce sorduk, bir olay mı vardı diye. Onlar da 'Erol dedenin evine hırsızlar girdi, Erol Dede'yi darp ettiler, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdılar' dedi."