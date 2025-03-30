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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ankara Müzik Festivali 4 Nisan'da başlıyor

        Ankara Müzik Festivali 4 Nisan'da başlıyor

        Klasik müzikten modern dansa, flamenkodan caza farklı türleri kapsayan 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4 Nisan'da, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı kurucularından Cenap And anısına şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Festival Orkestrası'nın konseriyle başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:26
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        Ankara Müzik Festivali 4 Nisan'da başlıyor
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        Ülkemizde çoksesli müziğin tanınması ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCA Müzik Vakfı) tarafından düzenlenen, Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 39’uncusu 4-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı, 4 Nisan Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da SCA Müzik Vakfı’nın kurucularından Cenap And anısına, Şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Müzik Festivali Orkestrası’nın konseriyle yapılacak. Festivalde; ülkemizin önemli orkestralarının yanı sıra çoğu Türkiye’ye ilk kez gelecek olan 11 ülkeden dünyaca ünlü 250’ye yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.Ankara Müzik Festivali Orkestrası’nın şef Orhun Orhon yönetiminde ve Alman çellist Benedict Kloeckner solistliğindeki konseri, Şostakoviç’in 1 numaralı Çello konçertosu ile başlayacak. Konserin ikinci yarısında Haydn Senfoni no 101 seslendirilecek.

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        Orhun Orhon
        Orhun Orhon

        Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde bu yıl; Türk müzisyenlerin de yer aldığı Hollanda’dan çağdaş müzik topluluğu Ensemble Orochi, modern dansın başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada isim yapmış ünlü dansçı ve koreografı Akhram Khan Company & R. N. Macedonian National Ballet, İspanyol dansçı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve sanat yönetmeni olarak imzasını taşıyan, kadınlardan oluşan flamenko gösterisi Woman by Aaron Vivancos, ilk haftanın konukları.

        Ayrıca, İngiltere’nin önde gelen piyanistlerinden Charles Owen & Katya Apekisheva Piyano İkilisi, Avrupa caz dünyasının önemli sanatçılarından İtalyan saksafoncu Piero Odorici ve tromboncu Roberto Rossi’nin Quintet’i, Atina Devlet Orkestrası nefesli çalgılar ve perküsyon üyelerinden oluşan Nikos Haliassas yönetiminde Metallon Brass Ensemble film müzikleri ile müzikseverlere akıllardan silinmeyecek konserler sunacaklar.

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        Benedict Kloeckner
        Benedict Kloeckner

        Festival kapsamında Erberk Eryılmaz, Sinan Ayyıldız, Ali Can Öztan ve Buğra Kutbay’dan oluşan Devingen, dünya müziğinden örnekleri seslendirecek. Şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent, Ankara’da başladığı eğitimi ve kariyerini uluslararası alanda başarıyla sürdüren keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’e eşlik ederken, şef Can Okan yönetimindeki gerçekleşecek orkestranın diğer konserinin solisti ise 2022 yılında Grammy’de “En iyi enstrümantal Albüm” ve 2024 yılında da “Latin Grammy” ödüllerini kazanan 7 telli gitarı ile günümüzün efsanevi Brezilyalı klasik gitaristi Yamandu Costa olacak. Çekya’nın en önemli yaylı topluluklarından Skampa Quartet, ülkemizin son yıllarda adından sıkça söz ettiren yaylı dörtlüsü Semplice Quartetde 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin oda müziği kategorisindeki topluluklarından.

        Festivali’nin kapanış konseri, Vakfın 28 yıllık başkanı Mehmet Başman anısına 30 Nisan Çarşamba akşamı piyanist Salih Can Gevrek solistliğinde, Marius Stravisky yönetimindeki Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov konseri ile olacak.

        39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali konserleri; CSO Ada Ankara Konser Salonları, TED Ata Sahne, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Salonu ve Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda veriliyor. Müzikseverler, kamu yararına düzenlenen ve farklı kategorilerdeki konser biletlerini biletinial.com'dan temin edilebiliyor.

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        #Orhun Orhon
        #Sevda-Cenap And Müzik Vakfı
        #klasik müzik
        #konser
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