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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuk Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olan Murat Anıl Varol’un daha önce söz konusu fotoğrafa ilişkin soruşturma geçirdiğini ve ceza almadığını hatırlatan fakülte yönetimi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Fakültemiz İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından yapılmış olan sınavda, ikisi fakülte içinden ve biri Fakülte dışından üç profesörden oluşan jüri, sınava katılan yedi adayı bilimsel kriterlere göre değerlendirerek kararını vermiştir. Anabilim dalında araştırma görevlisi alım süreci, Fakültemizde şimdiye kadar gerçekleşmiş olan bütün alım süreçlerinde olduğu gibi, her aşaması mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlenmiş kurallara ve objektif kriterlere göre gerçekleşmiştir.

"HERHANGİ BİR CEAZA ALMADIĞI ÖĞRENİLMİŞTİR"

İlgili araştırma görevlisinin açıklamasından Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenci iken bir disiplin soruşturması geçirdiği ve soruşturma sonucunda herhangi bir ceza almadığı öğrenilmiştir.

"HİÇBİR ŞEKİLDE ASLA TASVİP ETMİYORUZ"



Söz konusu basın yayın araçları aracılığıyla öğrendiğimiz bu görüntüyü hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi, üniversitelerin ve bilimin bu türden görüntülerle anılmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.