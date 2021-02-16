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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Ankara-Washington hattındaki temaslarının ardından ABD'li yetkililer: PKK sorumlu!
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Ankara-Washington hattındaki temaslarının ardından ABD'li yetkililer: PKK sorumlu!

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için paylaştığı mesajda 'Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız" ifadelerine tepki gösterilmişti. Ankara-Washington hattında gerçekleşen görüşmelerin ardından ABD'li yetkililer saldırıda PKK'nın sorumlu olduğunu kabul etti.

SON DAKİKA: Ankara-Washington hattındaki temaslarının ardından ABD'li yetkililer: PKK sorumlu!
Ankara temaslarının ardından ABD'li yetkililer: PKK sorumlu!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için paylaştığı taziye mesajında "ABD, Irak’ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve baş sağlığı mesajımızı son çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz. Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız" ifadeleri tepki toplamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin Rize İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ABD'nin açıklamasıyla ilgili olarak, "ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız. Bunu başından beri hep gördük." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalarının ardından Ankara-Washington hattında gerçekleştirilen temaslarda ABD'li yetkililer saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğunu kabul etti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN: PKK SORUMLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ilk kez görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Görüşmede ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

İki bakanın, ilerleyen günlerde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı şekilde görüşme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki bakanın telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD'nin ikili ilişkilerini ve başta terörle mücadele olmak üzere ortak menfaatlerini ele aldığını kaydetti.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD tarafından Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili yapılan açıklama nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi bu görüşmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de görüştü.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam (15 Şubat) Millî Savunma Bakanlığında bir görüşme yapılmıştır.

Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekât sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir." ifadelerini kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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