Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da terör estiren eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, darbe girişimine ilişkin önemli bilgilerin yer aldığı savcılık beyanı ile Özel Harekat Başkanlığı, TBMM ve TÜRKSAT'ı bombalama talimatının yer aldığı telsiz kayıtlarını mahkeme huzurunda inkar etti.



Darbecilerin, avukatları huzurunda itiraf içeren beyanlarını, mahkeme huzurunda inkar etme stratejisine, 44 kişiyi şehit eden 68 vatandaşı da yaralayan darbeci pilot Türk de başvurdu.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 15 Temmuz'da Ankara semalarında bomba yağdıran F16 pilotları arasında Hüseyin Türk de yer aldı.



Örgüt yapılanması içeresinde "Hasan" kod ismini kullanan Türk, FETÖ'nün mahrem imamı Sinan Kurt'a bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyordu.



Darbe girişimine saatler kala eski yarbay Hakan Karakuş'un başkanlığında 141. Filonun brifing salonunda yapılan darbe toplantısına katıldı, icra edeceği göreve ilişkin bilgi aldı.



Ardından kanlı eylemlerine başlayan Türk, darbe girişiminin ilk saatlerinde, Polis Özel Harekat Başkanlığını vurarak 44 polisi şehit eden eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun kullandığı uçağın ikinci pilotu olarak görev yaptı.



Bu katliamın ardından Akıncı Üssüne dönen Türk, bir süre sonra ikinci kez havalandı. Bu sefer tek başına uçan darbeci pilotun hedefinde TÜRKSAT vardı.



Türkiye genelinde televizyon yayınlarını kesmek için havalanan Türk, "Aslan-6" kodunu kullanan "93-0663" kuyruk numaralı F16 ile TÜRKSAT'a 4 MK-82 bombası attı.



Hızını alamayan Türk, uçakta kalan son iki bombayı da TÜRKSAT antenlerine atmak istedi ancak Akıncı Üssünden kendisini yönlendiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun, Türk'e beklemesi talimatını verdi. Zira kalan bombalar birkaç dakika sonra TBMM için kullanılacaktı.



Saatler 03.24'ü gösterdiğinde Türk, Tosun'un talimatıyla TBMM'ye iki bomba attı. Bombalardan biri, TBMM'nin ikinci katındaki Başbakanın makam odasının bulunduğu bölümün üstüne, diğeri ise makam odasına giden koridora isabet etti. Can kaybının yaşanmadığı menfur saldırıda 36 kişi yaralandı.



Darbeci Türk'ün o gece düzenlediği bombalı saldırıların tamamında 44 kişi şehit olurken, 68 kişi de yaralandı. Ayrıca saldırıya uğrayan kamu kurumlarında yaklaşık 75 milyon liralık hasar oluştu.



İHANETİN SES KAYITLARI



Darbeciler Türk ile onu Akıncı Üssünden yönlendiren Tosun arasından geçen telsiz görüşmeleri, darbecilerin ihanetini bir kez daha gözler önüne seriyordu:



Türk: Aslan-6 bir nolu hedef bölgesinde.



Ahmet Tosun: Anlaşıldı, atış sonuçlarını bekliyoruz.



Türk: Atış serbest, mutabık mıyız?



Tosun: Tamamıyla mutabık.



Türk: Anlaşıldı, dalışlı atış olacak.



Tosun: Görebiliyor musunuz? Bu hedefler anten, biri büyük anten, diğeri iki tane küçük anten, görebiliyor musunuz?



Türk: Negatif negatif.



Tosun: Anlaşıldı, dikkatli olun. Bunlar anten anten.



Türk: İkinci bomba hedef üzeri, üçüncü taarruza başladım.



Tosun: Bütün hedefler bomba üzeri, mutabık mıyız?



Türk: İki bomba hedef üzeri, son taarruz.



Tosun: Anlaşıldı, iki bomba hedef üzeri, diğer hedefleri de imha için bekliyoruz, ordaki gördüğünüz bütün antenlere atabilirsiniz.



Tosun: Aslan-6, filo, hocam taarruzu bitirdiniz mi, yoksa hala mühimmat var mı?



Türk: İki mühimmatım daha var, isterseniz daha anten var.



Tosun: İki mühimmatınız kaldı, mutabık mıyız bunları atmadan bekleyin.



Türk: Anlaşıldı, atmadan bekliyorum.



TBMM'YE SALDIRININ TELSİZ KAYITLARI



Tosun: Hocam iki atış iki paternde (dalış) sırasıyla birer birer tam bu hedefe bombaları atmanızı istiyoruz.



Türk: Aynı hedefe iki paternde iki bomba alındı.



Tosun: Taarruzu tamamlayınca ikaz eder misiniz?



Tosun: Atışınızı yaptınız mı?



Türk: Tamamıyla mutabık, her iki atış da hedef üzeri.



Tosun: Anlaşıldı, atışı yapışı takiben bölgede MACH üstü geçiş olacak, atışı yaptığınız bölge artı Genkur (Genelkurmay Başkanlığı) üzerinde MACH geçişi olacak.



Türk: Anlaşıldı.



Tosun: Genkur'un koordinatına ihtiyacınız var mı?



Türk: Mutabık var ama yaklaşık orası gibi...



Tosun: Evet, aynı bölge. Alçak irtifa olsun, dikkat et fakat alçak olsun hala bölgedeki camların durduğunu söylüyorlar.



SAVCILIKTA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ



Savcılık sorgusunda, TÜRKSAT ve TBMM'ye 6 bomba attığını, Polis Özel Harekat Başkanlığının bombalanması saldırısında ise ikinci pilot olarak görev yaptığını itiraf eden Türk, şunları söyledi:



"Hedef bölgesinin koordinatlarını Ahmet Tosun telsizle verdi. Hedef bölgesine gittim, Ankara'nın güneyinde bir yerdi. Ahmet Tosun, gittiğim yerde büyük ve küçük antenler olduğunu ve verilen koordinata ateş etmem gerektiğini söyledi. Verilen koordinata (TÜRKSAT) 4 tane MK-82 klasik mühimmat attım. Uçakta 6 mühimmatım vardı. Burası şehir dışında bir yer olduğu için garipsemedim çünkü büyük terör harekatı olacağı söylendi. Ben atış sırasında antenlerin olduğunu gördüm, çevrede insan olup olmadığını göremedim. Dördüncü atıştan sonra Tosun, mühimmatı bitirmememi söyledi. Tekrar bir koordinat vererek buraya yönlendirdi. Telsizden 'Burası şehir içi bir yer mutabık mıyız' diye sordum. Onlar da 'Mutabıkız atış serbest dediler.' Ben de kalan 2 bombayı da verilen koordinata (TBMM) attım. Daha önce terörle mücadele harekatı kapsamında Türkiye'de sivil yerleşim birimine hiç atış yapmadım. Türkiye'de de böyle bir atış yapıldığını bilmiyorum. Bombalama yaptığım yerin Ankara olduğunu biliyordum."



MAHKEMEDE İNKAR ETTİ



Darbe sanığı Türk, Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi eylemlerine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen davanın 12 Şubat 2018'deki duruşmasında savunma yaptı.



Üç ayrı bölgeyi bombaladığı tespit edilen, hazırlık aşamasındaki beyanlarıyla da bunu doğrulayan Türk, itiraf içeren savcılık ifadesinin yanı sıra katliam talimatlarının yer aldığı telsiz kayıtlarını mahkeme huzurunda inkar etti.



İhanet gecesi uçmadığını iddia eden Türk, inkar üzerine kurduğu şu savunmayı yaptı:



"Uçakta teknik bir sorun oldu. Bundan dolayı pisti terk edip 03 pist başı take off havuzuna gittim. Arızanın giderilmemesi üzerine uçuştan vazgeçtim. DESK bölgesine geçtim. Beni karşılayan ekip, gönderenlerden farklıydı. Buradakiler, 'Darbe oluyor haberiniz var mı?' dediler. Onlara, 'Bana terörle mücadele harekatı var dediler, ne bileyim' karşılığını verdim. Darbeyi burada öğrendim. Bulunduğumuz yerde maskeli, silahlı askerler vardı. Bu sırada Ahmet Özçetin'i gördüm. Bana 'Kursiyerlerini filodan gönder. İlk fırsatta buradan gidin.' dedi. Kursiyerlere bunu bildirdim. Ben de çıkmaya çalıştım. Silahlı askerler yüzünden güçlükle buradan çıkıp lojmana ailemin yanına geçtim."



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Akıncı Üssü darbe girişimi davası sanığı eski pilot Hüseyin Türk hakkında, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.