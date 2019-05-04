Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasıdan Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u ağırladı.
26. dakikada Melnjak'ın golü konuk ekibi öne geçirdi. İlk yarı Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
2. yarıya ev sahibi iyi başladı... 57'de oyuna dahil olan İlhan Parlak, 59'da skora dengeyi getirdi.
84'de Pazdan attığı golle skoru Ankaragücü lehine değiştirdi.
Maçta son sözü Muriqi söyledi. 90'da penaltı atışını kullanan oyuncu, maçın sonucunu ilan etti: 2-2.
Bu sonuçla Rize 40, Ankaragücü ise 37 puana yükseldi.
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