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Ankaragücü: 3 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da... Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, ligde kalmayı garantilemiş Sivasspor'u, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 3-1 mağlup etti

Ankaragücü

Teknik direktörlüğe Mustafa Kaplan'ın gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, ligde kalmayı daha önce garantilemiş Sivasspor'u evinde 3-1 mağlup etti. Başkent ekibini galibiyete götüren golleri Sacko, Boyd ve Canteros kaydederken Sivasspor'un tek golü David Braz'dan geldi. Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 40'a yükseltti ve ligde kalmayı resmen garantiledi. Sivasspor ise haftayı 38 puanla kapadı.

Sivasspor 10. dakikada gole çok yaklaştı: Douglas topla hızlı şekilde ilerledi ceza sahasında boşta olan Diabate'ye pasını vereceği sırada Ante Kulusic çok kritik bir müdahale ile tehlikeyi önledi.

Ankaragücü, 24. dakikada 1-0 öne geçti: Sacko aldığı pas ile ceza sahasının dışından çok sert bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.

BOYD BİR KEZ DAHA ATTI!

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Boyd önünde bulduğu topa çok şık vurdu ve ağlara gönderdi. Son haftaların golcü oyuncusu bir kez daha sahne aldı! Boyd'un attığı golün hazırlayıcısı ise İlhan Parlak oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Ankaragücü devre arasında soyunma odasına 2-0 önde gitti!

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Ankaragücü oldu. Ev sahibi ekip 50. dakikada farkı 3'e çıkardı: Canteros kaleci Tolgahan'dan seken topu çok şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde Sivasspor farkı 2'ye indirdi: Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kafa vuruşunu yapan David Braz topu ağlara gönderdi.

Mücadelede 67. dakika oynanırken Ankaragücü yine tehlikeli geldi: Moulin'in vuruşu direkten döndü ardından Sacko'nun çektiği şutu Tolgahan uzandı ve çıkardı!

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Ankaragücü bir tehlike daha buldu: Kornerden gelen topa Kitsio gelişine çok sert bir şut çekti. Sağ kanattan gelen şutu Tolgahan parmaklarının ucuyla çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ankaragücü sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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