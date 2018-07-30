Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü yeni sezona hazırlanırken, bir yanda da takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda La liga ekiplerinden Malaga'dan Bakary Kone anlaştığını açıklayan Başkent temsilcisi, ardından da eski oyuncusu Muhammed Kehinde ile de anlaştığını duyurdu.

Malaga'dan transfer edilen stoper bölgesinde oynayan Faso'lu oyuncu Bakary Kone, kariyerinde Lyon, Malaga gibi takımlar bulunuyor.

Başkent temsilcisinin bir diğer transferi ise eski oyuncusu Muhammed Kehinde. Geçen sezonu tamamladığı Elağızspor'da 16 maçta; 8 gol atan 1994 doğumlu Nijeryalı golcü Kehinde, İsrail ekibi Hapoel Kfar Saba'dan kiralık olarak transfer olmuştu.

— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 30, 2018

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ