Ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi Demir Grup Sivasspor karşısında son bulan Medipol Başakşehir, üç haftadır galibiyete hasret olan Ankaragücü'ne konuk oluyor. Mücadelede, Osmanlı Stadı'nın zeminini elverişsiz olması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşma öncesinde 20 puanı bulunan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir, 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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MKE ANKARAGÜCÜ: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 (8' Visca)
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 20:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Zafer
YAYIN: BeIN SPORTS 1
ANKARAGÜCÜ: Altay, Djedje, Yalçın, Kone, Pinto, Faty, Moulin, İlhan, Mokhtar, Cerci, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartak
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Mossoro, İrfan Can, Visca, Napoleoni, Riad Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
LİGDEKİ 11. RANDEVU
Ankaragücü ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 4'ü berabere biterken Ankaragücü 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Başakşehir ise, sarı-lacivertli rakibine karşı sadece 2 kez üstünlük kurabildi.
Öte yandan Başakşehir, ligde Ankaragücü'yle deplasmanda oynadığı son dört maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. İstanbul temsilcisi 1 maçtan galibiyetle ayrılırken 3 maç berabere sonuçlandı.
3 MAÇLIK SERİ, 3 MAÇLIK HASRETE DÖNÜŞTÜ
Spor Toto Süper Lig'in 9 ve 11. haftalar arasındaki Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarını kazanan Ankaragücü'nün galibiyet serisi, Konyaspor mağlubiyetiyle sona ermişti. Sarı-lacivertliler 13. haftada evinde Beşiktaş'a 4-1 kaybederken geçen hafta da Rizespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
11 MAÇLIK SERİ SON BULMUŞTU
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybetmiş ve Süper Lig'de 11 maç sonra mağlubiyet yaşamıştı. Ligde son yenilgisini 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa karşısında 2-1'lik sonuçla alan Medipol Başakşehir, 11 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. İstanbul ekibinin ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi de bu yenilgiyle bitmişti.
İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ DE SONA ERMİŞTİ
Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan turuncu-lacivertli ekibin evindeki 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermişti.
Bu karşılaşmadan önce sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta da yenilgi yüzü görmemişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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