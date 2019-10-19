Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin 33. dakikasında Beşiktaşlı Elneny, ceza sahasına girdi; Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'la karşı karşıya kaldı. Pozisyonda topun üstüne basan ve dengesini kaybeden Beşiktaşlı oyuncu, Korcan'ın yüzüne kramponla bastı. Bu pozisyonun ardından Korcan Çelikay yaklaşık 4 dakika tedavi gördü. Hakem oyunu hava atışıyla yeniden başlattı. Pozisyonda kart çıkmaması sosyal medyada tartışma yarattı.
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