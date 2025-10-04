Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Ankara’nın 5 ilçesinde su kesintisi! 4 Ekim Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! 4 Ekim Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 4 Ekim'de yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Duyuruya göre bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Kesinti programına göre bugün saat 08.00'da başlayan kesinti ertesi gün sona erecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 4 Ekim 2025 ASKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 09:05 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:05
        1

        Ankara su kesintisi programı belli oldu. Gün içinde suların olmadığını fark eden vatandaşlar ‘’Ankara’da sular mı kesildi, sular ne zaman gelecek?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ankara’da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 4 Ekim ASKİ planlı su kesintileri...

        2

        ANKARA'NIN 5 İLÇESİNDE BAZI MAHALLELERE BUGÜN SU VERİLEMEYECEK

        ASKİ, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

        3

        ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle 5 ilçenin kısmi bir alanında bugün saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.

        Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

        "Etimesgut ilçesinde Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman ve Yeşilova mahalleleri.

        Sincan ilçesinde Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve Sincan üst kotlarında kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahalleri.

        4

        Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İLKO Sitesinin tamamı, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent Sitesi, Sizinevler Sitesi, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, ve Ümitköy mahalleleri.

        Yenimahalle ilçesinde Ata, Cumhuriyet ve Susuz mahalleleri.

        Kahramankazan ilçesinde Kazan Saray Mahallesi ile Keresteciler bölgesi."

