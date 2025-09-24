Anket: ABD'de halkın 4'te 3'ü Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü hak etmediği görüşünde

Washington Post ve Ipsos tarafından 11-15 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 513 kişiyle anket gerçekleştirildi.

Ankette, vatandaşlara, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusundaki görüşleri soruldu.

Buna göre, ABD vatandaşlarının yüzde 76'sı, Trump'ın Nobel Barış Ödülü almayı hak etmediğini, yüzde 22'si ise hak ettiği görüşünü paylaştı.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 49'u Trump'ın bu ödülü hak ettiğini, yüzde 49'u ise hak etmediğini söyledi. Bu sonuç, Cumhuriyetçiler arasında da konuyla ilgili fikir birliği olmadığını gösterdi.

Katılımcıların yüzde 60'ı Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa yaklaşımını, yüzde 58'i ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik yaklaşımını onaylamadı.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 54'ü, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'da aldığı Nobel Barış Ödülü'nü hak etmediğini düşünüyor.

Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.