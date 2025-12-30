Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 30 Aralık Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı tüm sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Böylece yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri bu siteler aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 30 Aralık Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.45'e kadar farklı illerde birçok sarsıntı kaydedildi.
Yaşanan depremlerin büyüklüğü 0.8 ile 2.6 arasında değişti. Büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.