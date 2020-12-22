İHA

İlçenin Azaplı köyünde yaşayan Demirci ailesinden Nuriye Demirci yakalandığı koronavirüs dolayı 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Nuriye Demirci’nin vefatının ardından eşi Ali Demirci ise 11 Aralık günü yine koronavirüse yenik düştü.

Hayatını kaybeden Nuriye ve Ali Demirci’nin oğlu Bayram Demirci de yine koronadan dolayı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir ay içinde 3 kişinin öldüğü aynı ailenin diğer bir çocuğu ise hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!