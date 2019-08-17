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HaberlerMüzikAnne Marie ikinci kez Antalya'da - Magazin haberleri

Anne Marie ikinci kez Antalya'da

DHA

Ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie, 25 Ağustos´ta Antalya'da ikinci kez sevenleriyle buluşacak. Konser serisi Anne Marie ile son bulacak

Anne Marie

DHA'nın haberine göre; James Arthur, Jason Derulo ve yılın konseri Jennifer Lopez performansından sonra bu yılki serinin son sahne performansında Anne Marie yer alıyor.

Eğlenceli şarkıları, sempatik tavırları ve doğallığıyla geçen yıl dinleyen herkesi hayran bırakan İngiliz söz yazarı ve şarkıcı Anne Marie, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında Antalya´da ikinci kez hayranlarıyla buluşacak.

Geçen yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser veren Marrie, "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya´yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek bu yıl da ülkemizdeki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti.

'Rockabye' adlı şarkısıyla geçen yıl müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve birçok müzik ödülünün sahibi sanatçı, 25 Ağustos´ta ikinci kez müzikseverle buluşacak. Konser serisi Anne Marie ile son bulacak.

 

 

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