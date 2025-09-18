Anne ve yavru ayı görüntülendi

Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya Kadıköyü grup yolu üzerinde otomobil ile seyir halinde bulunan bir vatandaş, yolda bulunan bir ayı ve yavrusunu gördü.

Ayı ve yavrusu otomobilin ışıklarını görünce hızla kaçmaya başladı. Ayıları gören vatandaş ise cep telefonu kamerası ile o anları görüntüledi. Ayılar bir süre sonra ormana girerek gözden kayboldu.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.