        Anne ve yavru ayı görüntülendi | Son dakika haberleri

        Anne ve yavru ayı görüntülendi

        Bartın'ın Ulus ilçesinde aracıyla seyir halinde bulunan bir kişi bir anne ayıyı ve yavrusunu görüntüledi

        Giriş: 18.09.2025 - 00:43 Güncelleme: 18.09.2025 - 00:43
        Anne ve yavru ayı görüntülendi
        Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya Kadıköyü grup yolu üzerinde otomobil ile seyir halinde bulunan bir vatandaş, yolda bulunan bir ayı ve yavrusunu gördü.

        Ayı ve yavrusu otomobilin ışıklarını görünce hızla kaçmaya başladı. Ayıları gören vatandaş ise cep telefonu kamerası ile o anları görüntüledi. Ayılar bir süre sonra ormana girerek gözden kayboldu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

