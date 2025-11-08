Habertürk
        Annebella Pollen ile British Council Koleksiyonu'nun İzinde

        Annebella Pollen ile British Council Koleksiyonu’nun İzinde

        Pera Müzesi, Ortak Duygular sergisi çerçevesinde 13 Kasım Perşembe, saat 18.30'da İngiliz yazar ve akademisyen Annebella Pollen'ı konuk ediyor...

        Giriş: 08.11.2025 - 00:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:06
        Annebella Pollen ile British Council Koleksiyonu'nun İzinde
        Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, British Council Koleksiyonu’ndan yapıtları bir araya getiren Ortak Duygular sergisi kapsamında, yazar ve akademisyen Annebella Pollen’ı ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Kasım Perşembe 18.30’da gerçekleşecek “Annebella Pollen ile British Council Koleksiyonu Üzerine” başlıklı etkinlikte Pollen, Sınırları Olmayan Sanat: British Council ve Görsel Sanatlar Tarihi [Art without Frontiers: The History of the British Council and the Visual Arts] adlı kitabından hareketle British Council Koleksiyonu’nun oluşum süreci, tarihsel dönüşümü ve bu koleksiyonun serginin temasıyla kurduğu diyalog üzerine kapsamlı bir değerlendirme sunacak.

        Annebella Pollen
        Annebella Pollen
        Ortak Duygular: Geçmiş ve bugünün kesiştiği alan

        Ulya Soley küratörlüğünde izleyiciyle buluşan Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisi, British Council Koleksiyonu’ndan seçilen 29 sanatçının eserleri aracılığıyla, bir sanat koleksiyonunun yalnızca geçmişi belgeleyen değil, aynı zamanda bugünün toplumsal ve politik dinamikleriyle etkileşim kuran canlı bir yapı olabileceğini vurguluyor.

        90 yılı aşkın bir süredir 100’den fazla ülkede Britanya sanatını dünyayla buluşturan British Council Koleksiyonu, yaklaşık 9 bin eserden oluşan geniş seçkisiyle kültürel diplomasi tarihinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. “Duvarları olmayan müze” olarak anılan bu koleksiyonun hikâyesi, sanatın uluslararası dolaşımının nasıl bir kültürel paylaşım alanı yarattığına dair sorulara da kapı aralıyor.

        Uluslararası diyaloğun sanattaki gücü

        Pollen, konuşmasında 1930’lardan günümüze uzanan sergileme pratikleri üzerinden modern ve güncel sanatın uluslararası diyaloğu güçlendirme biçimlerini tartışacak; sanatın sınırları aşan etkisini tarihsel belgeler, geçmiş sergilerden örnekler ve British Council’ın vizyonu üzerinden ele alacak.

        Pera Müzesi Oditoryumu’ndaki etkinlik ücretsiz ve İngilizce olarak gerçekleşecek.

