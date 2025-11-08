Annebella Pollen ile British Council Koleksiyonu’nun İzinde

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, British Council Koleksiyonu’ndan yapıtları bir araya getiren Ortak Duygular sergisi kapsamında, yazar ve akademisyen Annebella Pollen’ı ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Kasım Perşembe 18.30’da gerçekleşecek “Annebella Pollen ile British Council Koleksiyonu Üzerine” başlıklı etkinlikte Pollen, Sınırları Olmayan Sanat: British Council ve Görsel Sanatlar Tarihi [Art without Frontiers: The History of the British Council and the Visual Arts] adlı kitabından hareketle British Council Koleksiyonu’nun oluşum süreci, tarihsel dönüşümü ve bu koleksiyonun serginin temasıyla kurduğu diyalog üzerine kapsamlı bir değerlendirme sunacak.

Annebella Pollen

Ortak Duygular: Geçmiş ve bugünün kesiştiği alan

Ulya Soley küratörlüğünde izleyiciyle buluşan Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisi, British Council Koleksiyonu’ndan seçilen 29 sanatçının eserleri aracılığıyla, bir sanat koleksiyonunun yalnızca geçmişi belgeleyen değil, aynı zamanda bugünün toplumsal ve politik dinamikleriyle etkileşim kuran canlı bir yapı olabileceğini vurguluyor.