ANNELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ah, o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele bir de yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın, en aziz varlığımız. Anneler Günün kutlu olsun annem!

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun!

Sevgili annem, seninle olan her anım değerli ve unutulmaz. Senin sevginle büyüdüm, senin öğütlerinle aydınlandım. Seni sevmek, hayattaki en güzel duygudur. Anneler günün kutlu olsun, seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha hatırlatmak istedim!

Annem, senin sevgin benim için bir liman gibidir. Hayatın fırtınalarında bile, seninle hissettiğim sıcaklık ve güven hissi hiç solmaz. Senin için her gün anneler günü gibi özel olmalı, çünkü sen gerçek bir mucizesin. Seni çok seviyorum!

Sen benim kahramanımsın, canım annem! Senin sevgin, şefkatin ve fedakarlığın için minnettarım. Anneler gününde sana sevgimi gönderiyorum!

Hayatımın anlamı, güneşim, benim her şeyim olan annem. Seni ne kadar sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Anneler günün kutlu olsun!