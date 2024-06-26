Beslerken kirpinin dikenlerinin ellerine batması nedeniyle eldiven kullandıklarını anlatan Tanış, şöyle konuştu:

"Dikenleri elimize batsa da besliyoruz. Onları seviyoruz, beslemek hoşumuza gidiyor. Çocuklar yardım ediyor, ben olmadığımda eşim besliyor. Ailece hayvanların bakımını üstleniyoruz. Nasıl bir çocuğun bakıma ve beslenmeye ihtiyacı varsa bunlar da aynı şekilde beslenmek istiyor. Biz de besliyoruz, suyunu veriyoruz, bahçeye bırakıyoruz, akşam da kartona koyup üzerini örtüyoruz. Bunları büyütüp doğaya salacağız."