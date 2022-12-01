Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?

"Annemin kartlarını kullanıyordu!" Kredi kartı bıçaklaması! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da olay, geçen salı saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü gelen Meriç Ç. (29), iddiaya göre televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi Nurgül Ç. (23) ile tartışmaya başladı.

EŞİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Meriç Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Meriç Ç., kanlar içinde kalan eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Nurgül Ç., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ZANLI, POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Meriç Ç., bir süre sonra evine gittiğinde burada inceleme yapan polis ekiplerine teslim oldu.

"ANNEMİN KARTLARINI KULLANIYORDU"

Suç aletiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Eşim annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlendim. Kendisini bu nedenle bıçakladım" dediği öğrenildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.