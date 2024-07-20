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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı! | Son dakika haberleri

        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!

        Denizli'nin Honaz ilçesinde, 13 Nisan'da, 89 yaşındaki Emine Durmuş evinde ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının otopsi raporunda boynunda kırık olduğu ve boğularak öldürüldüğü değerlendirildi. Maktulenin 30 yaşındaki oğlu Cihan Durmuş, 'kasten öldürmeden' tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:01
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        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
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        Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gürlek Mahallesi'nde, 13 Nisan'da evinde ölü bulunan Emine Durmuş'un (89) yapılan otopsi işleminde, boynunda kırık olduğunun belirledi.

        BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLDİ

        AA'da yer alan habere göre bunun ardından JASAT, Emine Durmuş'un boğularak öldüğünün değerlendirilmesi üzerine çalışma başlattı.

        3 AY BOYUNCA İNCELEME YAPILDI

        Yaklaşık 3 ay inceleme yapan ekipler, Emine Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş (30) ile kız arkadaşı Fatma A'yı (37) Honaz ilçesindeki bir restoranda gözaltına aldı.

        OĞLU KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cihan Durmuş, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, Fatma A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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