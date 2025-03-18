Annesi Aslı, Aysun’u sahte gelin mi yapmak istedi?

Bugün canlı yayında herkes, anne Aslı ve anneanne Saadet’ten bir hamle bekledi. Vazgeçme ekibi, anneanne Saadet’in kapısına gitti ancak Saadet Hanım kapıyı açmadı.

TEYZESİNİN ESKİ KOCASI AKAN CANLI YAYINDA “BENİM DE YUVAMI YIKTILAR”

Canlı yayına bağlanan Akan Bey, anneanne Saadet için “Çete lideri” ifadesini kullandı. Akan Bey, “O kadın kızlarını evlendiriyor, yuvalarını yıkıyor ve düğünde takılan altınları gasp ediyor” sözlerini sarf etti.