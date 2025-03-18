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        Haberler Gündem Güncel Annesi Aslı, Aysun’u sahte gelin mi yapmak istedi? | Son dakika haberleri

        Annesi Aslı, Aysun’u sahte gelin mi yapmak istedi?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün şok iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz gün programa katılan Aysun, "Annem, anneannem ve dayım düğünde bana takılan 800 bin TL'lik altınımı gasp etti" dedi. Stüdyo adeta buz kesti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 19:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:16
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        Annesi Aslı, Aysun'u sahte gelin mi yapmak istedi?
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        Bugün canlı yayında herkes, anne Aslı ve anneanne Saadet’ten bir hamle bekledi. Vazgeçme ekibi, anneanne Saadet’in kapısına gitti ancak Saadet Hanım kapıyı açmadı.

        TEYZESİNİN ESKİ KOCASI AKAN CANLI YAYINDA “BENİM DE YUVAMI YIKTILAR”

        Canlı yayına bağlanan Akan Bey, anneanne Saadet için “Çete lideri” ifadesini kullandı. Akan Bey, “O kadın kızlarını evlendiriyor, yuvalarını yıkıyor ve düğünde takılan altınları gasp ediyor” sözlerini sarf etti.

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