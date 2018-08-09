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Üzerinde defalarca sigara söndürülmüş
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Annesi babasını öldürdü... Akılalmaz işkenceler yaşadı...

E.K. henüz 7 yaşında ama kısacık hayatında çok büyük acılar yaşadı. Önce babasının tacizine uğradı. Bunu öğrenen annesi, babasını öldürdü. Annesi cezaevine girince E.K. 9 kardeşiyle birlikte devlet korumasına alındı. 3 ay önce koruyucu aileye verildi. Ancak bu kez de koruyucu annesinin şiddetine uğradı. Oklavayla dövüldü, vücudunda sigara söndürüldü. Çocuk yeniden yurda götürülürken gözaltına alınan koruyucu anne ve baba ise denetimli serbestlik kapsamında serbest.

09.08.2018 - 10:56 | Güncelleme:

Zafer Samancı'nın haberine göre 7 yaşındaki E.K. babasının tacizine uğradı. İddiaya göre defalarca yaşadığı tacizi uzun süre sakladı ama sonunda annesi Servinaz K.'ya (42) anlattı. Oğlunun anlattıklarına inanamayan anne Servinaz K. 12 yaşındaki kızının da babasının tacizine uğradığını söylemesi ile ikinci şoku yaşadı. Eşi Bahri K.'nın iddiaya göre olayı kabullenip "Yaptımsa yaptım sana ne" demesi üzerine Servinaz K. eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Babaları ölen ve anneleri cezaevine giren E.K. ve 9 kardeşi devlet korumasına alındı.

KORUYUCU AİLEYE VERİLDİ
Bir süre Konya'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çocuk evleri sitesinde kalan çocuklardan E.K. yaklaşık 3 ay önce koruyucu aile olarak K. çiftinin yanına verildi. Küçük K. geçen perşembe günü cezaevinde bulunan annesini ziyarete gidecekti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanı tarafından kaldığı koruyucu ailenin evinden alındı. E.K. uzmanın aldığı dondurmayı üzerine damlatınca korkunç gerçek ortaya çıktı.

ÜZERİNDE DEFALARCA SİGARA SÖNDÜRÜLMÜŞ
Çocuğun üzerini silmek için hamle yapan uzman, E.K.'nın ellerini yüzüne kapaması üzerine şüphelendi. Çocuğun vücudunu kontrol eden uzman, gördükleri karşısında dehşete düştü. Çocuğun kolunda darp ve yanık izleri gören görevli, durumu hemen amirlerine bildirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun 3'ü cinsel bölgesinde olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinde 16 yanık izi tespit edildi. Hazırlanan raporda yanıkların çocuğun vücudunda sigara söndürülmesi sonucu oluştuğu belirtildi.

YURDA DÖNMEMEK İÇİN ANLATMAMIŞ
Pedagogla yaptığı görüşmede E.K., koruyucu anne S.K.'nın yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kendisini oklava ile dövdüğünü ve üzerinde sigara söndürdüğünü söyledi. Küçük çocuk yaşadıklarını yeniden yurda dönmemek için kimseye anlatmadığını ifade etti.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE BIRAKILDILAR
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerinin durumu bildirdiği polis, koruyucu anne S.K. ve eşi S.K.'yı gözaltına aldı. İfadelerinde suçlamaları reddettikleri iddia edilen çift denetimli serbestlik kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. E.K. ise koruyucu aileden alınarak yeniden çocuk evleri sitesine yerleştirildi ve psikolojik destek verilmeye başlandı.

İŞLEMLER EKSİKSİZ YAPILMIŞ
Öte yandan yapılan incelemede küçük çocuğun verilmesi sürecinde koruyucu aile ile ilgili incelemelerin ve işlemlerin eksiksiz yapıldığı, sonrasında da kurum uzmanlarının çocuğu okulunda ve evde ziyaret ettikleri belirtildi. Daha önce birçok görüşme yapılmasına rağmen çocuğun yaşadığı şiddetten uzmanlara bahsetmediği bildirildi.

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