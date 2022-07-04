DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya firması sahibi olan İsmail Şentürk'ün çiftliğinde bulunan tavuklardan biri 10 gün önce bir sokak köpeği tarafından öldürüldü.

DHA'nın haberine göre annesiz kalan 9 civcive çiftlikteki `Hozor´ ismi verilen horoz bakıyor.

Hozor´un geceleri 9 civcivi kanatlarının altına alarak soğuktan koruduğu ve onları beslediğini söyleyen Şentürk, "Çiftliğimizde çeşitli hayvanlarımız var. Zaman zaman hayvanlarımızda ilginç durumlar görüyoruz. 10 gün önce kuluçkadan çıkan 9 civcivimizin annesini sokak köpeği parçalayarak öldürdü. Annesiz kalan civcivler başıboş kalınca, Hozor ismini verdiğimiz süs horozumuz onları sahiplendi. Şu an onlara anne şefkati veriyor. Geceleri civcivleri kanatlarının altına alarak soğuktan koruyor, gagasıyla civcivleri besliyor. Bu içgüdüsel bir durum. Kendini tamamen onlara adadı. Zamanını civcivlerle geçiriyor "dedi