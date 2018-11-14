Suçlamaları kabul etmedi

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Annesinin evini ateşe verip bebeğinin yaralanmasına neden olduğu iddiası

Adana'da, kendisini polise ihbar eden annesinin evini ateşe verip içeride bulunan 11 aylık bebeğini yaraladığı iddiasıyla hakkında 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

14.11.2018 - 16:19 | Güncelleme: AA

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çağlar Aslan, sanığın annesi Ayşe Alpşar ile tarafların avukatları katıldı.

A.A'nın haberine göre, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Çağlar Aslan, şunları söyledi:

"Olay günü, cezaevinden, oğlum E.A'nın hasta olduğunun söylenmesi üzerine firar ettim. Annem ile eşim tartışıyordu. Annem, eşime, 'Senin yüzünden cezaevinden kaçtı. Neden çocuğun hasta olduğunu söyledin' dedi. Uyumuşum. Uyandığımda evde yangının çıktığını, her tarafı dumanın kapladığını gördüm. Çocuğumu alarak evden çıktım. Annem cezaevine girmem, uyuşturucuyu bırakmam için bana iftira atmıştır. Ben annemden para istemedim."

Anne Ayşe Alpşar da oğlundan şikayetçi olmadığını belirterek, "Gelinim, cezaevine gittiğinde çocuğun hasta olduğunu söylemiş. Oğlum da sabaha karşı firar edip eve geldi. Oğluma 'Cezaevine geri git' dedim. Gitmek istemeyince kendisini polise ihbar edeceğimi söyleyip evden çıktım. Parka gidip polise ihbarda bulundum. Daha sonra polisler beni arayıp evimin yandığını söyledi. Evim nasıl yandı bilmiyorum. Oğlum benden para istemedi." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın "Yağma, yaralama ve mala zarar verme" suçlarından 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı, mütalaaya katılmadığını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Çağlar Aslan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sihir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek, rapor aldırılması için duruşmayı erteledi.

Sanık Aslan, 11 Haziran'da, cezaevinden firar edip Yeşilyurt Mahallesi'ndeki annesi Ayşe Alpşar'ın evine gitmiş, yaşanan tartışma sonrası evi ateşe vererek, 11 aylık bebeğinin yaralanmasına neden olmuştu.

 

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