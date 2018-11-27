Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan resim öğretmeni Saliha Ceylan, annesinin de desteğiyle park, bahçe ve okul duvarlarını renklendiriyor.

AA'nın haberine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Saliha Ceylan ile annesi Narin Işıtır, duvarlara çizdikleri resimlerle hem ilçeyi renklendiriyor hem de geçimlerini sağlıyor.

Kendi evleri ile tanıdıklarının evlerinin duvarlarına çizim yaparak tecrübe kazanan anne ile kızı, İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ilçeye güzellik katıyor.

Saliha Ceylan, yaptığı açıklamada, geçen yıl üniversiteden mezun olduğunu, resme olan ilgisinin ise annesinden geldiğini anlattı.

Resim sevgisini bu şekilde duvarlara yansıtmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Duvar sanatı grafiti yaparak hem geçimizi sağlıyoruz hem de sevdiğimiz işi yapıyoruz. Böyle bir işte emek sarf etmek hoşumuza gidiyor. Annem ben bildim bileli hep resme ilgi duyardı. Resme olan sevgim annemden geliyor. Annem ilk önce evimizin duvarlarına çiçek resimleri çizdi. Teyzem ve akrabalarımız beğenip isteyince onların da evlerine çizimler yaptı. Sonra ilçemizdeki parkların duvarlarını süsledik. Şimdi de İŞKUR bünyesinde çalışıyoruz."

"RESİM GÖNLÜMDE OLAN BİR ŞEYDİ"

42 yaşındaki anne Narin Işıtır ise iki çocuk annesi ev hanımı olduğunu dile getirdi.

Boş zamanlarını resim yaparak değerlendirdiğini ifade eden Işıtır, "Resim hep gönlümde olan bir şeydi. Çocuklarımdan arta gelen vakitlerde resimle ilgileniyordum. Çizimle, resimle çok uğraştım. Kızım da bu işin okulunu bitirdi, kısmette onunla çizim yapmak varmış. Sevdiğim resim işi, bugün buralara kadar geldi. Şimdi ilçemizin parklarının duvarlarını, istinat duvarlarını, okulların bahçe duvarlarını resimlerle renklendiriyoruz. Resim alanında kendimi geliştirmek çok hoşuma gidiyor."

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